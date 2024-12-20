Trabzonspor'a destek ziyareti

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurullar ve eski asbaşkanlar, bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ören, Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ile kurul üyelerinin yanı sıra eski asbaşkanlardan Hayrettin Hacısalihoğlu, Haşim Saitoğlu ve İskender Önal, Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanını izledi.

TAKIMA BAŞARILAR DİLENDİ

Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya gelen heyet, takıma başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Güneş, kurullar ve eski asbaşkanların desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.