Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den iyi haber

Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da tedavisi iyiye giden Dorukhan Toköz, koltuk değneklerinden kurtularak kampa katıldı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen milli arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor, 7 Aralık Çarşamba günü Crystal Palace ile yapacağı hazırlık maçı için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya kampının 6. gününü çift antrenmanla tamamlayan bordo-mavili ekipte Dorukhan Toköz sevinci yaşanıyor.

Dorukhan kampa katıldı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat olan Dorukhan Toköz, Antalya kampına katıldı.

Tedavisi kampta sürecek

Tedavi süreci olumlu ilerleyen ve koltuk değneklerinden kurtulan oyuncunun dönüşü bordo-mavili oyuncuları sevindirdi. Hazırlıklar boyunca takımdan ayrı kalmak istemeyen Toköz tedavisini kampta sürdürecek.