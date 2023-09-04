Trabzonspor'a hayırlı olsun! O isim bedelsiz olarak geliyor! Anlaşma tamam... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bedelsiz olarak Trabzonspor'a gelecek olan oyuncu için hazırlıklar tamam.

ensonhaber.com

Süper Lig'in gözde takımlarından olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sezonu güçlü ve şampiyon olarak bitirmek isteyen Trabzonspor, bu defa rotayı eski oyuncusuna çevirdi.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, Al-Ettifaq forması giyen eski futbolcusu Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Bedelsiz olarak gelecek

HABER 61'in haberine göre; Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki ön liberonun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği ve sözleşme detaylarını görüşeceği öğrenildi.

Trabzonspor'un, Berat Özdemir'in kiralanması konusunda Al-Ettifaq'a herhangi bir bedel ödemesi beklenmezken, Suudi Arabistan temsilcisinin oyuncunun maaşı için cüzi bir katkıda bulunacağı ifade edildi. Sözleşmede satın alma opsiyonu olmadığı yine gelen haberler arasında.

Ağustos 2022'de gitmişti

AAğustos 2022'de 2 milyon 440 bin Euro bedelle Al-Ettifaq'a transfer olan Berat Özdemir, 31 maçta 1 gollük katkı sağlamıştı.

Milli oyuncunun, Al-Ettifaq ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.