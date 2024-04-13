Trabzonspor'a kötü haber! Trezeguet sakatlandı Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 1-0'lık skorla yenilen Trabzonspor'da takımın yıldız ismi Trezguet sakatlık geçirdi. Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncu hakkında açıklama yaptı.

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Trabzonspor'un Süper Lig'de dün Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin sol arka adalesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayan Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Beşir, şu ifadeleri kullandı:

Futbol A takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

Neler olmuştu?

Sivasspor'la oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Trezeguet, sakatlık yaşayıp mücadeleye devam edemedi ve devre arasında yerini Umut Bozok'a bıraktı.

Bordo-mavililer, karşılaşmayı ise Queensy Meenig'in 52. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 kaybetti.

24 maçta 15 gollük katkı yaptı

Mısırlı kanat oyuncusu, bu sezon Trabzonspor ile tüm kulvarlarda toplam 24 maça çıktı.

29 yaşındaki futbolcu, söz konusu 24 karşılaşmada 11 gol atıp dört de asist yaptı ve 15 gole direkt olarak katkı sağladı.