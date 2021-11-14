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    Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten müjdeli haber

    Slovakya Milli Takımı'yla Slovenya'ya karşı oynadıkları maçta sakatlanan Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a sevindirici haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 10:30
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    Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten müjdeli haber

    Slovakya Milli Takımı, geçtiğimiz perşembe günü Slovenya ile karşı karşıya gelmişti. Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Marek Hamsik’in de forma giydiği maç 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

    Yıldız oyuncu maçta sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Hamsik’ten sevindirici haber geldi.

    SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

    Baldırında sertleşme olan ve hissettiği acı üzerine ilk yarı sonunda oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı belirlendi.

    Bu sezon bordo mavili formayla 21 maça çıkıp 2 gol, 4 asist üreten Hamsik’in her an forma giymeye hazır olduğu bildirildi.

    Trabzonspor a Marek Hamsik ten müjdeli haber #1

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