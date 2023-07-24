Trabzonspor'a Mislav Orsic'ten kötü haber Trabzonspor'un yeni transferlerinden olan Hırvat futbolcu Mislav Orsic'in idmanda aldığı darbe sonrasında yaşadığı sakatlığın detayları netleşti.

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde geçtiğimiz gün gerçekleşen antrenmanda bordo-mavili takımda şanssız bir an yaşanmıştı.

Golf aracıyla sahadan ayrıldı

Southampton'dan 2.4 milyon euro karşılığında kadroya katılan Hırvat futbolcu Mislav Orsic, antrenmanda sakatlık geçirdi.

Çift kale maç sırasında Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Orsic acı ile yerde kaldı. Sağ dizinden sakatlanan 30 yaşındaki yıldız idmana devam edemedi ve detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.

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9 ay uzak kalacak

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise kanat oyuncusunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Yapılan ilk tetkiklerde yıldız oyuncunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Mislav Orsic'in en az 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.