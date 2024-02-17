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Trabzonspor'a müjde! Pepe ve Onuachu kadroya alındı

Trabzonspor'a müjde! Pepe ve Onuachu kadroya alındı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Nicolas Pepe ve Paul Onucahu, Trabzonspor'un Pendikspor ile oynayacağı Süper Lig maçının kadrosuna dahil edildi.