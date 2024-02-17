Trabzonspor'a müjde! Pepe ve Onuachu kadroya alındı

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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Pendik Stadyumu'nda yapılacak bu kritik müsabaka 18 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Karadeniz ekibinin Pendikspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Pepe ve Onuachu döndü
Bordo-mavili takımda Afrika Kupası'ndan dönen Nicolas Pepe ve Paul Onuachu kadroda yer aldı.
Trabzonspor'da ayrıca sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ile Orsic maç kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor'un kadrosu
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