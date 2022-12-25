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    Trabzonspor'a pankart tepkisi: Atatürk niye yok

    Trabzonspor'a pankart tepkisi: Atatürk niye yok

    Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına açılan pankart damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 12:23
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    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

    40 bin taraftarın desteğini alan Trabzonspor, Trezeguet ve Maxi Gomez'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

    "Vatan bölünmez tektir"

    Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar, "Trabzon, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir" pankartının altına "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran, namerttir. Ne Mutlu Türküm diyene" pankartı açtı.

    pankart

    Cumhuriyet ile ilgili pankartın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kullanılmaması sosyal medyada tepki topladı.

    Trabzonspor a pankart tepkisi: Atatürk niye yok #2

    Trabzonspor a pankart tepkisi: Atatürk niye yok #3


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