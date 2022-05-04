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    Trabzonspor'a Stefano Denswil'den kötü haber

    Trabzonspor, Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
    • 04.05.2022 - 16:50
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    Trabzonspor'a Stefano Denswil'den kötü haber

    Süper Lig şampiyonu Trabzonspor , Antalyaspor maçında sakatlanan Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

    Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcu Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    “Tedavisine başlanmıştır”

    Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız FTA Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR’ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.


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