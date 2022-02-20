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Trabzonspor'a, Trabzon'da coşkulu karşılama
Deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'lık skorla farklı yenen Trabzonspor, taraftarı tarafından coşkuyla karşılandı.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 22:55
Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.
Alanyaspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzonspor'a, Trabzon'da coşkulu karşılama - Video
TAKIMLARINI MEŞALELER EŞİLİĞİNDE KARŞILADILAR
Alanyaspor'u 4-0'la geçen Trabzonspor, karşılaşma sonrası Trabzon'da, hava Limanı'na akın eden taraftarlar tarafından meşaleler eşliğinde karşılandı.
Abdullah Avcı'ya çiçek veren ve fotoğraf çektiren taraftarlar, oyunculara da sevgi gösterilerinde bulundular.