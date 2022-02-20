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    Trabzonspor'a, Trabzon'da coşkulu karşılama

    Trabzonspor'a, Trabzon'da coşkulu karşılama

    Deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'lık skorla farklı yenen Trabzonspor, taraftarı tarafından coşkuyla karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 22:55
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    Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

    Alanyaspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Trabzonspor'a, Trabzon'da coşkulu karşılama - Video

    TAKIMLARINI MEŞALELER EŞİLİĞİNDE KARŞILADILAR

    Alanyaspor'u 4-0'la geçen Trabzonspor, karşılaşma sonrası Trabzon'da, hava Limanı'na akın eden taraftarlar tarafından meşaleler eşliğinde karşılandı.

    Abdullah Avcı'ya çiçek veren ve fotoğraf çektiren taraftarlar, oyunculara da sevgi gösterilerinde bulundular.

    Trabzonspor a, Trabzon da coşkulu karşılama #1

    Trabzonspor a, Trabzon da coşkulu karşılama #2

    Trabzonspor a, Trabzon da coşkulu karşılama #3


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