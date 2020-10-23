Trabzonspor'da 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"EV İZOLASYONUNA ALINDI"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.