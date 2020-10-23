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- Trabzonspor'da 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 23.10.2020 - 16:54
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
"EV İZOLASYONUNA ALINDI"
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.