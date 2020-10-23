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    Trabzonspor'da 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

    Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 16:54
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    Trabzonspor'da 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    "EV İZOLASYONUNA ALINDI"

    Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

    Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

    Trabzonspor da 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı #1

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