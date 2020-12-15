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    Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Trabzonspor'da yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcu pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 23:13
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 23:14
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    Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yapılan rutin testlerde futbolculardan 2'sinde koronavirüs tespit edildi.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız Kovid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

    Açıklamada, her iki oyuncunun da izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı da kaydedildi.

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