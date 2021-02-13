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    Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Trabzonspor'da 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüp, virüse yakalanan futbolcuların isimlerini ise açıklamadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 12:05
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    Bugün sahasında Gaziantep'i ağırlayacak olan Trabzonspor'da koronavirüs vakası yaşandı.

    Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan bordo-mavili kulüp, 3 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

    Kulüp koronavirüse yakalanan futbolcuların isimlerini ise açıklamadı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "TEDAVİYE BAŞLANDI"

    "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Trabzonspor da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı #1

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