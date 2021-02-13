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- Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüp, virüse yakalanan futbolcuların isimlerini ise açıklamadı.
- Haber Merkezi
- 13.02.2021 - 11:55
- Güncelleme : 13.02.2021 - 12:05
Bugün sahasında Gaziantep'i ağırlayacak olan Trabzonspor'da koronavirüs vakası yaşandı.
Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan bordo-mavili kulüp, 3 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüp koronavirüse yakalanan futbolcuların isimlerini ise açıklamadı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"TEDAVİYE BAŞLANDI"
"Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.