Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor'da 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüp, virüse yakalanan futbolcuların isimlerini ise açıklamadı.

Bugün sahasında Gaziantep'i ağırlayacak olan Trabzonspor'da koronavirüs vakası yaşandı.

Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan bordo-mavili kulüp, 3 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüp koronavirüse yakalanan futbolcuların isimlerini ise açıklamadı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"TEDAVİYE BAŞLANDI"

"Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.