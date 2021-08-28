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    Trabzonspor'da 4 sakatlık

    Trabzonspor'da 4 sakatlık

    Trabzonspor'da Cornelius, Trondsen, Peres ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 16:24
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    Trabzonspor Kulübü, Roma ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan Peres, Trondsen, Gervinho ve Cornelius’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen’in sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius’un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir.

    Trabzonspor da 4 sakatlık #1

    TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

    Bruno Peres’in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir. Gervinho’nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen’in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

    Öte yandan bu 4 oyuncu da yarın oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 4 oyuncunun, milli aradan sonra takıma dönmeleri bekleniyor.

    Trabzonspor da 4 sakatlık #2

    Trabzonspor da 4 sakatlık #3

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