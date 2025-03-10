Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi kısa sürdü

AA & Ensonhaber

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in 5. teknik direktörlük dönemi uzun sürmedi.

Bordo-mavili kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından 3 Eylül'de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Şenol Güneş ile 188 gün çalıştı.

26 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör arayışına giren Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.

LİDERİN 36 PUAN GERİSİNDE KALDI

Ligde 27. hafta sonunda oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 36 puan gerisinde yer alırken üst sıralara hiç tırmanamadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalamasında kaldı.

DIŞ SAHADA GALİP GELEMEYEN TEK TAKIM

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor'un sahasında kendisini yenmesiyle ligde dış saha galibiyeti bulunmayan tek takım konumuna düştü.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle toplam 5 puan elde edebildi.

Şenol Güneş yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 0,3 puan ortalamasında kaldı.

Trabzonspor, Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.

BÜYÜK MAÇLARDA GALİP GELEMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük takımlara karşı 4 karşılaşma oynarken bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup olarak Güneş ile söz konusu karşılaşmalarda hiç kazanamadı.

SON 9 SEZONUN EN KÖTÜ DÖNEMİ

Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 32 puanla son 9 sezon içindeki en kötü 25 maçlık performansı geride bıraktı.

En son 2015-2016 sezonunda 25 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyetle 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 32 puanla daha sonraki 9 sezonda en az puanı bu sezon hanesine yazdırdı.