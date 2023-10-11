Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor! İşte tüm detaylar

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Nenad Bjelica ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı dönemi yeniden başlıyor.
Başarılı teknik adamı açıklayacak olan bordo-mavililer ,12 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Avcı'yı Trabzon'a getirecek. Alınan bilgiye göre; 60 yaşındaki teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme yapılacak.
Yıllar sonra şampiyon yapmıştı
Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'la Süper Lig şampiyonu olmuş, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında ise bordo-mavililerle Türkiye Süper Kupası zaferine uzanmıştı.
Trabzonspor'un başında 116 maça çıkan Abdullah Avcı 65 galibiyet, 22 yenilgi ve 29 beraberlik alarak maç başına 1.93 puan ortalaması yakaladı.
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