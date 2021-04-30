Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu toplantı yaptı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu toplantı yaptı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

Trabzonspor, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir araya geldiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon için toplantı yapıldığı belirtildi.

"2021-22 SEZONU ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİLER"

Kulüp açıklamasında, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı İstanbul’da bir araya geldiler.

Süper Lig’in 39. haftasını bay geçen takımımızda, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan bir araya gelerek 2021 – 2022 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdiler." ifadeleri kullanıldı.