Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri! Nenad Bjelica'da yolun sonu gözüküyor Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın sözleşmesini 52 milyon TL ödeyerek feshedecek. Hırvat hocanın yerini Abdullah Avcı alacak. Karadeniz ekibinde 2. dönemine başlayacak olan Avcı, yıllık 44 milyon TL'ye imza atacak.

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Sezona Nenad Bjelica yönetiminde başlayan Trabzonspor, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Adana Demirspor'a karşı 1-0 kaybedilen maç sonrası, Bjelica ile fesih görüşmeleri başlatıldı. Ekibi ile birlikte 2.5 milyon euro (73 milyon TL) tazminat isteyen Bjelica, bu rakamda indirime gitti.

Taraflar 1.8 milyon euro (52 milyon TL) karşılığında el sıkıştı. Bordo-mavililerde yeni hocanın ise Abdullah Avcı olması bekleniyor.

Mart ayında Karadeniz ekibinden ayrılan Avcı, yıllık 1.5 milyon euro (44 milyon TL) karşılığında imza atacak.

Milli ara sonrası dönecek iddiası

Akşam'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisinde geçirdiği ilk döneminde takımı şampiyonluğa ulaştıran başarılı teknik adamın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Milli ara nedeniyle izinli olan takım, çarşamba günü çalışmalara Avcı ile başlayacak. Trabzon'da daha önce Abdullah Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Egemen Korkmaz da takıma yeniden geri dönecek.

Sponsor karşılayacak

Alınan bilgilere göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bjelica'ya ödenecek olan tazminatı kulübe yansıtmayacak.

Doğan, bir sponsor aracılığıyla Hırvat teknik adamın ödemesini gerçekleştirecek.

Bjelica'nın istatistikleri

Nenad Bjelica, Trabzonspor'un başında 16 resmi maçta görev aldı. Bu mücadelelerin 8'inde galip gelen Hırvat teknik adam, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Bjelica'nın Trabzon'u 34 gol attı, 27 gole ise engel olamadı.

24 puan toplayan Bjelica, maç başına 1.50 puan ortalaması yakaladı.