Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü yeni rekorda

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımla kariyerinin en iyi dönemini yaşarken, rekor kırmaya hazırlanıyor.

2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplayan Avcı, 30 maçta 70 puan topladığı Karadeniz ekibiyle elde edeceği 4 puanla kariyerinin en yüksek puanına ulaşmış olacak.

Trabzonspor ’la Süper Kupa kazanan tecrübeli teknik adam 10 yıl çalıştırdığı Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon Trabzonspor’un başında yaşamak için gün sayıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 30. haftalar itibarıyla kariyerinin en yüksek puanına ulaştı.

ABDULLAH AVCI'DAN ÖZEL ÇALIŞMA

A Takım’da genç oyuncu sayısını artırmak isteyen ve altyapıya da büyük önem veren başarılı hoca, Milli arayı fırsat olarak değerlendiriyor. Tecrübeli teknik adam, bu hafta sonu altyapı hocalarıyla bir araya gelecek, planlamaları masaya yatırıp yeni yol haritaları belirlenecek.