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- Trabzonspor'da Afobe sevinci
Trabzonspor'da Afobe sevinci
Sakatlığı sebebiyle Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyen Afobe'nin iyileştiği ve Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 11:38
Süper Lig’in 14. haftasında yarın Hatayspor deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor’a Afobe'den iyi haber geldi.
Bordo-mavili ekibin kendi evinde 2-1 kazandığı Rizespor maçı öncesi idmanda ayak baş parmağı ezilen ve son anda kadrodan çıkartılan Afobe'nin sağlığına kavuştu bildirildi.
HATAYSPOR MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLDİ
Hatayspor maçı hazırlıklarına takımla birlikte başlayan golcü oyuncu kadroya dahil edildi.
Bu sezon başında İngiliz ekibi Stoke City’den kiralanan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, bordo-mavili forma ile 12 karşılaşmada süre alıp 3 gol atma başarısı göstermişti.