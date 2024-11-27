Trabzonspor'da Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Rondo çalışması ve 10'a 10 mini kaleli oyunla devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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Emre Çalışkan
Editor