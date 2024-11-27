Trabzonspor'da Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Rondo çalışması ve 10'a 10 mini kaleli oyunla devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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