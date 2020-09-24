Trabzonspor'da Anders Trondsen ameliyat oldu

Trabzonspor, yeni transferi Anders Trondsen'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Trabzonspor, yeni transferi Anders Trondsen'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

"TRONDSEN'İN AMELİYATI BAŞARILI"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen’e bugün Oslo’da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.