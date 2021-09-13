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- Trabzonspor'da Anders Trondsen'in tedavisine başlandı
Trabzonspor'da Anders Trondsen'in tedavisine başlandı
Trabzonspor, sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen’in tedavisine başlandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 13:10
- Güncelleme : 13.09.2021 - 13:11
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig ’in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Anders Trondsen’in tedavisine başlandığını duyurdu.
KULÜP DOKTORU AÇIKLADI
Trabzonspor'da kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Anders Trondsen’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen’in tedavisine başlanmıştır.” dedi.