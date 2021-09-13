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    Trabzonspor'da Anders Trondsen'in tedavisine başlandı

    Trabzonspor, sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen’in tedavisine başlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:11
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    Trabzonspor'da Anders Trondsen'in tedavisine başlandı

    Trabzonspor Kulübü, Süper Lig ’in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Anders Trondsen’in tedavisine başlandığını duyurdu.

    KULÜP DOKTORU AÇIKLADI

    Trabzonspor'da kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Anders Trondsen’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Hakan Çelik, “Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen’in tedavisine başlanmıştır.” dedi.

    Trabzonspor da Anders Trondsen in tedavisine başlandı #1

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