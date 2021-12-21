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Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un aklı seride

Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un aklı seride

Bakasetas ile birlikte attığı 7 golle Trabzonspor'un en skorer iki isminden biri olan Andreas Cornelius bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta gol atmak için çıkacak Altay karşısına.