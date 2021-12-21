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    Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un aklı seride

    Bakasetas ile birlikte attığı 7 golle Trabzonspor'un en skorer iki isminden biri olan Andreas Cornelius bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta gol atmak için çıkacak Altay karşısına.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 09:33
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    Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un aklı seride

    Danimarkalı forvet Andreas Cornelius, daha önce iki kez ikişer hafta üst üste gol sevinci yaşayabilmişti. 6. haftada Konya (2-2) ve 7. haftada Alanya (1-1) filelerini havalandıran 28 yaşındaki forvet, 12- Beşiktaş (2-1) ve 13-Gaziantep FK (3-0) mücadelelerinde bulduğu skorların devamını getirememişti.

    ÜST ÜSTE 3. MAÇINDA GOL ATMAK İSTİYOR

    Antalya deplasmanından sonra Hatay ağlarını da havalandıran Cornelius, Altay karşısında da skor bularak bu sezon bir ilke imza atıp üst üste 3. maçında da gol sevinci yaşamak istiyor.

    Trabzonspor da Andreas Cornelius un aklı seride #1

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