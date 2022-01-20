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    Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sevinci

    Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sevinci

    Trabzonspor'da Nwakaeme'nin Covid-19 testi negatif çıktı. Yıldız futbolcu, Galatasaray maçında forma giyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 15:19
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    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor'a, Nwakaeme müjdesi geldi.

    Anthony Nwakaeme'nin son yapılan koronavirüs testi sonucu negatif çıktı.

    GALATASARAY'A KARŞI OYNAYABİLECEK

    Nijeryalı oyuncu, bugün takımla çalışmalara başlayacak ve Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

    Bordo-mavili takımda hücum hattının önemli isimlerinden olan Nwakaeme, bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 7 gol atarken 7 de asist yaptı.

    NWAKAEME'SİZ 2 MAÇTA 4 PUANLIK KAYIP

    Öte yandan son olarak Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin forma giyemediği son 2 maçta 4 puan kaybetti.

    Trabzonspor da Anthony Nwakaeme sevinci #1


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