Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sevinci

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin Covid-19 testi negatif çıktı. Yıldız futbolcu, Galatasaray maçında forma giyebilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor'a, Nwakaeme müjdesi geldi.

Anthony Nwakaeme'nin son yapılan koronavirüs testi sonucu negatif çıktı.

GALATASARAY'A KARŞI OYNAYABİLECEK

Nijeryalı oyuncu, bugün takımla çalışmalara başlayacak ve Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Bordo-mavili takımda hücum hattının önemli isimlerinden olan Nwakaeme, bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 7 gol atarken 7 de asist yaptı.

NWAKAEME'SİZ 2 MAÇTA 4 PUANLIK KAYIP

Öte yandan son olarak Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin forma giyemediği son 2 maçta 4 puan kaybetti.