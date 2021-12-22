Trabzonspor'da asistçiler kulübeden

Abdullah Avcı’nın hamleleri skora direkt etki etti... İlk golde, ikinci yarıda oyuna giren Bakasetas müthiş bir asist yaptı.

Trabzonspor ’un hocası Abdullah Avcı’nın ikinci yarıda oyuna aldığı isimler, müthiş şekilde karşılık verdi. Siopis’in yerine hemen devrede Bakasetas hazırlanırken, Yunan yıldız 51. dakikada müthiş bir asistle Cornelius’a golü attırdı.

Haftalardır skor katkısı veremeyen, sakatlık sonrası form düşüklüğü yaşayan Bakasetas, bu asistle geri dönmüş oldu. Cornelius’un ikinci golünde ise Koita sahnedeydi.

Avcı’nın son maçlarda sürekli sonradan oyuna sokup, şans verdiği tecrübeli forvet, 79. dakikada girip, 88’de asisti yaptı. Djaniny’nin pasında göğsüyle topu Cornelius’a müthiş aktaran Koita, arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Danimarkalı yıldız da kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara yolladı.

BAKASETAS’IN DÖNÜŞÜ

Sadece Bakasetas ve Koita değil, Avcı’nın ikinci yarıda oyuna aldığı isimlerden Dorukhan, Hüseyin Türkmen ve Ahmetcan Kaplan da takıma önemli katkı sağladı. Koita bu sezon ilk asistine imza atarken, Bakasetas 7 gol, 4 asistlik performansa sahip.