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Trabzonspor'da ayrılık! Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da ayrılık! Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesi feshedildi Trabzonspor, Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas ile yollarını ayırdı. Yapılan anlaşmaya göre sözleşme karşılıklı feshedilirken, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecek.