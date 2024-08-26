Trabzonspor'da ayrılık! Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesi feshedildi

Haber Merkezi
2024-2025 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da bir veda yaşandı.
Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili takımda 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Taxiarchis Fountas ile yolların ayrıldığı açıklandı.
"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİR"
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
35 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezonun başında D.C United'dan transfer edilen Fountas, Karadeniz ekibiyle toplam 35 maçta forma giydi ve 6 gol 2 asist kaydetti.
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