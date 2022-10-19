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    Trabzonspor'da Bakasetas rekor için hazır

    Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, performansıyla göz doldurdu. Bordo-mavili futbolcu kariyer rekoruna doğru koşuyor.
    • 19.10.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:15
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    Trabzonspor'da Bakasetas rekor için hazır

    Trabzonspor'da geçen sezon 43 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Anastasios Bakasetas, şimdiden 16 maçta 6 gol ve 7 asiste ulaştı. Yunan yıldız, bordo-mavili forma altında rekor kırmaya hazırlanıyor.

    En verimli sezonu yakalamanın peşinde

    2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas, geldiği günden bu yana takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol ve 8 asistlik performansıyla sezona damga vuran yıldız oyuncu, bu sezon ise şimdiden kendini aşmaya hazırlanıyor.

    16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran ve 7 de gol pası veren 29 yaşındaki futbolcu, şimdiden 13 gole katkı yaptı. Bakasetas, sezonun geri kalan bölümünde 4 gole daha katkı yaparsa bordo-mavili forma altındaki en verimli sezonuna ulaşacak.

    Trabzonspor da Bakasetas rekor için hazır #1

    Kariyer sezonuna 8 gol kaldı

    Bakasetas, kariyerindeki en verimli sezonu ise Alanyaspor'da geçirdi. Yunan orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonunda 43 maça çıkıp, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

    Yani deneyimli futbolcu, 8 gole daha katkı verirse kariyer rekorunu da egale etmiş olacak.

    Trabzonspor da Bakasetas rekor için hazır #2


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