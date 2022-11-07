Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Ankaragücü maçında yok

Trabzonspor forması giyen Bakasetas ve Trezeguet, Konyaspor maçının son saniyelerinde sarı kart görerek Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçeli taraftarlar bu duruma itiraz ediyor.

Süper Lig 'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor-Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Bordo-mavililer, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamazken taraftarı önünde sadece 2 puan kaybetmedi, 2 yıldızını da kaybetti.

Dünya Kupası arasına girdiler

Mücadeleye ceza sınırında çıkan Anastosias Bakasetas ile Trezeguet, Fırtına'nın iki golünü atsa da karşılaşmanın 11 dakikalık uzatma bölümünün son anlarında iki oyuncu da birer dakika arayla sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

İki yıldız da gelecek hafta Başkent'te oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında görev yapamayacak. Böylece iki oyuncu da Dünya Kupası arasına şimdiden başlayacak.

Bilerek kart gördüler iddiası

Öte yandan son dakikalarda kart gören Bakasetas ve Trezeguet'nin, 2 hafta sonra (Dünya Kupası arasından sonraya tekabül ediyor) oynanacak olan Fenerbahçe maçında sahada olmak için bilerek sarı kart gördüğü iddia edildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kural kitapçığında yer alan "Müteakip müsabakalarda ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir." maddesini paylaşarak iki futbolcunun da cezalarının uzatılmasını talep etti.

TFF'nin nasıl bir karar vereceği şimdiden merak ediliyor.