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- Trabzonspor'da Bilal, Plaza ve Diabate kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da Bilal, Plaza ve Diabate kadro dışı bırakıldı
Adana Demirspor'a yenilerek Türkiye Kupası'ne veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Bilal, Plaza ve Diabate'yi kadro dışı bıraktı.
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 17:48
- Güncelleme : 17.12.2020 - 18:01
Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden Trabzonspor'da fatura 3 futbolcuya kesildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, performans testlerinde belirlenen hedefe ulaşamayan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'yi kadro dışı bıraktı.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAKLAR
Bordo-mavili kulüp, bu isimlerin takımdan ayrı olarak çalışacaklarını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir."