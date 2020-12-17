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    Trabzonspor'da Bilal, Plaza ve Diabate kadro dışı bırakıldı

    Trabzonspor'da Bilal, Plaza ve Diabate kadro dışı bırakıldı

    Adana Demirspor'a yenilerek Türkiye Kupası'ne veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Bilal, Plaza ve Diabate'yi kadro dışı bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 17:48
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 18:01
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    Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden Trabzonspor'da fatura 3 futbolcuya kesildi.

    Teknik direktör Abdullah Avcı, performans testlerinde belirlenen hedefe ulaşamayan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'yi kadro dışı bıraktı.

    TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAKLAR

    Bordo-mavili kulüp, bu isimlerin takımdan ayrı olarak çalışacaklarını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir."

    Trabzonspor da Bilal, Plaza ve Diabate kadro dışı bırakıldı #1

    Trabzonspor da Bilal, Plaza ve Diabate kadro dışı bırakıldı #2

    Trabzonspor da Bilal, Plaza ve Diabate kadro dışı bırakıldı #3

    Trabzonspor da Bilal, Plaza ve Diabate kadro dışı bırakıldı #4

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