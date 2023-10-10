Trabzonspor'da bir dönem daha sona erdi! Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı Süper Lig ekibi Trabzonspor, Nenad Bjelica’nın sözleşmesini feshetti.

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Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yolları ayırma konusunda anlaşmaya vardı.

61saat'in haberine göre; Yılda 1 milyon 600 bin euro kazanan Hırvat antrenöre kalan maaşı 2 taksit halinde ödenecek.

Sözleşmesinde bulunan 2. yıl için ise ödeme yapılmayacak. Anlaşmanın gün içerisinde Trabzonspor tarafından duyurulması bekleniyor.

Abdullah Avcı, çarşamba günü gelecek

Teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan Abdullah Avcı'nın ise çarşamba günü Trabzon'da olması, perşembe günü de takımın başında olması bekleniyor.