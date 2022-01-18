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- Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı
Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 13:37
- Güncelleme : 18.01.2022 - 14:25
Koronavirüs dünyayı etkilemeye devam ederken, sporcular da sık sık hastalanmaya devam ediyor.
Trabzonspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
"İZOLASYON SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan Covid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.