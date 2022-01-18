Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Koronavirüs dünyayı etkilemeye devam ederken, sporcular da sık sık hastalanmaya devam ediyor.

Trabzonspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"İZOLASYON SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan Covid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.



