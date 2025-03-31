Trabzonspor'da Bodrum FK maçı hazırlıklar başladı

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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