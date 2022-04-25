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Trabzonspor'da Bruno Peres 6 ay yok
Trabzonspor'da sakatlanan Bruno Peres'in aşil tendonunda yırtık olduğu ve ameliyat edileceği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 21:13
- Güncelleme : 25.04.2022 - 21:28
Trabzonspor, Bruno Peres'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres'in bugün çekilen MR'ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır."
6 ay sahalardan uzak kalacak
Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sezon başında Roma'dan transfer edilen 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, bu ezon oynadığı 35 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.