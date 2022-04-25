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    Trabzonspor'da Bruno Peres 6 ay yok

    Trabzonspor'da Bruno Peres 6 ay yok

    Trabzonspor'da sakatlanan Bruno Peres'in aşil tendonunda yırtık olduğu ve ameliyat edileceği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 21:13
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 21:28
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    Trabzonspor, Bruno Peres'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

    İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

    "Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres'in bugün çekilen MR'ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır."

    6 ay sahalardan uzak kalacak

    Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Sezon başında Roma'dan transfer edilen 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, bu ezon oynadığı 35 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

    Trabzonspor da Bruno Peres 6 ay yok #1


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