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    Trabzonspor'da Bruno Peres takıma döndü

    Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bruno Peres, takımla çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 14:14
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    Trabzonspor'da Bruno Peres takıma döndü

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

    PERES TAKIMA DÖNDÜ

    Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmana tedavileri devam eden Koita ve Hüseyin Türkmen ile hasta olan Salih Kavrazlı da katılmadı.

    Milli takım kamplarında bulunan futbolculardan Trondsen, Siopis ve Cornelius'un bu akşam, Hamsik'in perşembe günü, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir'in cuma günü takıma katılacağı belirtildi. Sakatlığı sona eren Peres, takımla çalışmalara başladı.

    Trabzonspor da Bruno Peres takıma döndü #1

    DAR ALANDA PAS ÇALIŞILDI

    Antrenmanda hız ve dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise çift kale maç oynandı.

    Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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