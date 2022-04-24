Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
589.618
0.40%
BTXN Coin
25.73
-5.68%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C
    Trabzonspor'da Cornelius performansıyla alkış aldı

    Trabzonspor'da Cornelius performansıyla alkış aldı

    Sörloth’un ardından Trabzonsporlu taraftarların ‘Kuzey’in Yeni Kralı’ diye seslendiği Andreas Cornelius, Adana Demirspor ağlarını boş geçmedi.
    • 24.04.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 10:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig2in 34. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti.

    Danimarkalı yıldız Andreas Cornelius, 5 günde çıktığı 2 kritik maçta da golünü attı. Önce Türkiye Kupası’ndaki 1-0’lıkKayserispor mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Cornelius, dünde zorlu Adana deplasmanında 12. dakikada sahneye çıktı.

    Visca’nın müthiş ortasında şık bir kafa vuruşuyla ağları sarsan Cornelius, aynı zamanda Djaniny’nin golünde müthiş bir pas verdi.

    Trabzonspor da Cornelius performansıyla alkış aldı #1

    14 gole ulaştı

    Verdiği her röportajda “Hem şampiyonluğu hem de gol krallığını istiyorum”diyen 29 yaşındaki santrfor, Süper Lig ’de 14 gole ulaştı. Krallık yarışında zirvede 15gollü ElKaabi (Hatayspor) ve Umut Bozok (Kasımpaşa) var.

    Trabzonspor da Cornelius performansıyla alkış aldı #2

    “Çok mutluyuz”

    Galibiyet sonrası konuşan Cornelius, "Şampiyonluk için 1 puan kaldı. Çok mutluyuz" dedi. Yıldız forvet, bebeğinin bu sezon kendisine uğur getirdiğinin hatırlatılması üzerine, "O zaman gelecek sezon için de 1 tane daha yapabiliriz" cevabını verdi.

    Trabzonspor da Cornelius performansıyla alkış aldı #3


    İlginizi Çekebilir

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sınav sonuç tarihi
    Eğitim

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sınav sonuç tarihi

    Yalova'da kereste fabrikasında yangın çıktı
    3. Sayfa

    Yalova'da kereste fabrikasında yangın çıktı

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir