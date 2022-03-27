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    Trabzonspor'da Cornelius ve Djaniny kararı

    İstanbul'da Abdullah Avcı ile görüşen Trabzonspor yönetimi Djaniny ve Cornelius'un takımda kalması yönünde karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 14:51
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    Trabzonspor'da Cornelius ve Djaniny kararı

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirdiği zirvede önemli kararlar alınırken, kadro planlamasıyla ilgili takımdaki yıldızların durumu da masaya yatırıldı.

    Özellikle Djaniny ve Cornelius için şimdiden transfer piyasası hareketlenirken, Abdullah hocanın bu konudaki kararı net... "İskelet kadroyu koruyalım" diyen tecrübeli teknik adam, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü ve hazır bir şekilde gitmenin önemine dikkat çekti.

    Trabzonspor da Cornelius ve Djaniny kararı #1

    HÜCUMDAKİ JOKERİ DJANINY

    Geçtiğimiz yıldan bu yana Djaniny Semedo konusunda gelen tüm teklifleri geri çeviren Avcı, Yeşil Burun Adalı yıldızı hücumdaki joker adam olarak görüyor. 31 yaşındaki ismi, hem kanatlarda hem de forvet arkasında kullanan ve müthiş bir bağlantı oyuncusu olduğunu söyleyen başarılı hoca, Djaniny profilinde bir futbolcunun kolay kolay bulunamayacağını yönetime iletti. Arap Yarımadası'ndaki kulüplerin ciddi şekilde ilgilendiği Djaniny, bir önceki sezon bonservissiz şekilde kadroya katılmıştı.

    Trabzonspor da Cornelius ve Djaniny kararı #2

    CORNELIUS İLK HEDEFTEYDİ

    Yaz döneminde santrfor listesinde 1. sırada yer alan ve 5 milyon Euro'ya transfer edilen Cornelius'un performansından çok memnun olan Abdullah Avcı'nın, Danimarkalı golcüyü de bırakmaya niyeti yok. Astronomik teklifler gelmediği takdirde Djaniny ve Cornelius için "İkisini de kadroda tutalım" şeklinde rapor veren liderin teknik patronu, bu sezonki takım performansını gelecek dönemde de devam ettirmek hatta daha da geliştirmek adına, kadroda istikrarın korunmasından yana.

    Trabzonspor da Cornelius ve Djaniny kararı #3


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