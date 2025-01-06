Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

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Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, gidişatı değiştirmek için tek çareyi transferde görüyor.

Trabzonspor'da stoper transferi için Adryelson, Şenol Güneş'in öncelikli hedefi olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda Lyon ile pazarlıklar devam ediyor.

Bordo-mavililer, transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlamayı planlıyor.

TOLISSO'YU RADARINA ALDI

Orta saha için ise teknik ekibin üst düzey bir yıldız transfer etmek istediği belirtiliyor. Listenin başındaki isimlerden biri Tolisso. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti, bu transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

8 NUMARA İÇİN 3 İSİM

Trabzonspor'un transfer listesinde Everton'dan Abdoulaye Doucoure, Bournemouth'tan Philip Billing ve Manchester United'dan gözden çıkarılan Christian Eriksen gibi önemli isimler bulunuyor.

FIORENTINA'DAN İKİ YILDIZ

Fiorentina'dan ise Kouame ve Ikone, menajer tarafından önerilen isimler arasında. Kouame bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 24 maçta 1 gol atarken, 6 asist yaptı.

Ikone ise 22 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı. İki yıldızın da bonservisi yüksek olduğu için kiralama yoluna gidilebilir.