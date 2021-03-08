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    Trabzonspor'da Djaniny sakatlandı

    Trabzonspor'da Djaniny yorgunluğa bağlı baldır kasında gerilme nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosunda yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 16:10
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    Trabzonspor'da Djaniny sakatlandı

    Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny Semedo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

    YORGUNLUĞA BAĞLI SAKATLIK

    Trabzonspor Kulübü Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Çelik, bordo-mavili ekibin internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir.” dedi.

    Trabzonspor da Djaniny sakatlandı #1

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