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    Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho göreve hazır

    Trabzonspor'da, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Gervinho'nun yanı sıra Djaniny de Konyaspor maçı öncesinde tam anlamıyla hazır hale geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 13:31
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    Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho göreve hazır

    Trabzonspor 'da, Kasımpaşa deplasmanında sonradan oyuna girip, takıma hücum yollarında büyük hareketlilik getiren Gervinho'nun yanı sıra sakatlığını atlatan Djaniny göreve hazır.

    KULÜBE KOZU OLACAKLAR

    Konyaspor karşısında son maçın 11'ini bozmayı düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, iki yıldızı kulübe kozu olarak görüyor. Hem Gervinho hem Djaniny, ligde çıktıkları 3'er maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

    Trabzonspor da Djaniny ve Gervinho göreve hazır #1

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