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    Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sevinci

    Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynayamayan Dorukhan Toköz, tedaviye olumlu cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 14:12
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    Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sevinci

    Trabzonspor’da Dorukhan Toköz, sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynayamamıştı. Genç oyuncu yapılan tedaviye olumlu cevap verdi.

    İki gündür dinlendirilen ve özel tedavi uygulanan 25 yaşındaki oyuncu dün takımla birlikte çalıştı.

    MAÇ KADROSUNDA OLACAK

    Hamsik'in şok sakatlığında, Abdulkadir Parmak'ın da tedavisinin sürmesi nedeniyle ön liberoda alternatif eksiği yaşayan Abdullah Avcı, Dorukhan'ın oynayacak duruma gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

    Dorukhan'ın maç kadrosunda olacağı, oyunun gidişatına göre süre alabileceği bildirildi.

    Trabzonspor da Dorukhan Toköz sevinci #1

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