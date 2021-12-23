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    Trabzonspor'da Edgar Ie'den kötü haber

    Trabzonspor'da Edgar Ie'den kötü haber

    Trabzonspor Kulübü: Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 15:51
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    Trabzonspor'da Edgar Ie ve Vitor Hugo'dan kötü haber geldi.

    Bordo-mavililerin, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

    EDGAR IE 6 AY YOK

    Yaşar Kibar Güven, "Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır." dedi.

    Trabzonspor da Edgar Ie den kötü haber #1

    VITOR HUGO BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

    Ayrıca Yaşar Kibar Güven "Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

    Yapılan açıklamanın ardında yerel basından alınan bilgiye göre; Edgar Ie'nin 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Vitor Hugo'nun ise Başakşehir maçında oynamayacağı öğrenildi.

    Trabzonspor da Edgar Ie den kötü haber #2

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