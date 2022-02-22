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    Trabzonspor'da Edgar le eşyalarını topladı

    Bordo-mavililerde geçirdiği sakatlık sonrası sözleşmesi feshedilen Edgar le'nin eşi dün Trabzon'a gidip bütün eşyalarını topladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 16:11
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    Trabzonspor'da Edgar le eşyalarını topladı

    Trabzonspor ’da çapraz bağ sakatlığı yaşayan en az sahalardan 6-8 ay uzak kalacağı açıklanan Edgar’ın sözleşmesi transfer döneminin sonlarına doğru karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

    Normal şartlarda 1 yıl daha opsiyonu bulunan oyuncu için yabancı kuralının getirdiği zorunlulukla birlikte kulüp Edgar’a hak edişlerini ödemiş ve yollarını ayırmıştı.

    AĞAOĞLU 'YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ' DEMİŞTİ

    Daha sonra Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu ayrılığın nihai olmadığını ve oyuncu ile yeniden görüşeceklerini açıklamıştı.

    Trabzonspor da Edgar le eşyalarını topladı #1

    EŞİ EŞYALARINI TOPLADI

    61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor'da geçirdiği sakatlık sonrası sözleşmesi feshedilen Edgar le'nin eşi dün Trabzon'a gidip bütün eşyalarını topladı. Trabzon ile tüm bağlantıları koparan Edgar le ailesinin bu kararı çevresince 'bir daha dönmeyebilir' şeklinde yorumlandı.

    Trabzonspor da Edgar le eşyalarını topladı #2

    61 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Kariyerinde; Barcelona B, Feyenoord, Nantes, Belenenses, Villarreal, Lille ve Trabzonspor takımları bulunan 27 yaşındaki Bissau asıllı Portekizli savunmacı bordo-mavililerde 61 maçta oynadı ve 3 gol attı.

    Trabzonspor da Edgar le eşyalarını topladı #3

    Trabzonspor da Edgar le eşyalarını topladı #4


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