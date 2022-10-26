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Trabzonspor'da Edin Visca, çalışmalara başladı
Trabzonspor’da ligin 2. haftasında oynanan Hataspor maçında kolu kırıldığı için formasından uzak kalan Edin Visca, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.
- 26.10.2022 - 18:47
Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, kötü günleri geride bıraktı.
Formasına kavuşmak için gün sayan Boşnak oyuncu, 2 buçuk aylık uzun bir aranın ardından takım arkadaşlarına katılmaya hazırlanıyor.
Visca, bireysel çalışmalara başladı
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızılyıldız ile karşılaşmak için Belgrad’a giden kafilede yer almayan sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bireysel çalışmalarına başladı.
Milli arada hazır olması bekleniyor
Bu sezon 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 3 müsabakaya çıkan ve 196 dakika forma giyebilen futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geri döneceği mesajını verdi.
Lisansı aktif bulunan Visca’nın, kasım ayındaki milli arada tamamen hazır olması ve bekleniyor.