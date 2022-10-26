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    Trabzonspor'da Edin Visca, çalışmalara başladı

    Trabzonspor’da ligin 2. haftasında oynanan Hataspor maçında kolu kırıldığı için formasından uzak kalan Edin Visca, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.
    • 26.10.2022 - 18:47
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    Trabzonspor'da Edin Visca, çalışmalara başladı

    Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, kötü günleri geride bıraktı.

    Formasına kavuşmak için gün sayan Boşnak oyuncu, 2 buçuk aylık uzun bir aranın ardından takım arkadaşlarına katılmaya hazırlanıyor.

    Visca, bireysel çalışmalara başladı

    UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızılyıldız ile karşılaşmak için Belgrad’a giden kafilede yer almayan sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bireysel çalışmalarına başladı.

    Trabzonspor da Edin Visca, çalışmalara başladı #1

    Milli arada hazır olması bekleniyor

    Bu sezon 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 3 müsabakaya çıkan ve 196 dakika forma giyebilen futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geri döneceği mesajını verdi.

    Lisansı aktif bulunan Visca’nın, kasım ayındaki milli arada tamamen hazır olması ve bekleniyor.

    Trabzonspor da Edin Visca, çalışmalara başladı #2


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