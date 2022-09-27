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    Trabzonspor'da Edin Visca geri dönüyor

    Süper Lig'de Hatayspor maçında kolu kırılan Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca geri dönüyor.
    • 27.09.2022 - 09:37
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    Trabzonspor'da Edin Visca geri dönüyor

    Hatayspor maçında kolu kırılan tecrübeli kanat oyuncusu, Dünya Kupası’nda verilecek milli ara sonrası tam olarak hazır hale gelecek.

    Trabzonspor 'da Edin Visca'nın kolunda meydana gelen kırık sonrası sağ kanatta sürekli bir arayış içerisine girildi. Bu arayışta istenilen verim bir türlü alınamadı ve teknik ekibin gözü hep Edin Visca'yı aradı.

    Boşnak oyuncunun da sahalara dönmesi için geri sayım sürecine geçildi. Sakatlığı önemli oranda geçen 32 yaşındaki futbolcunun şu an adaptasyon süreci devam ediyor.

    Trabzonspor da Edin Visca geri dönüyor #1

    Kolu kaynarsa 4 haftaya hazır

    Kolundaki kırığın kaynama sürecinin de tamamlanmasının ardından tecrübeli kanat oyuncusu için belirlenen geri dönüş zamanı 4 hafta.

    Bu süreye kadar bel altı bölgesi için çalışmalar yapacak olan Visca'nın, 4 hafta sonunda saha çalışmalarına başlayabileceği ve Dünya Kupası'nda verilecek olan milli ara sonrasında takımla birlikte antrenman gerçekleştirebileceği belirtildi.

    Trabzonspor da Edin Visca geri dönüyor #2


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