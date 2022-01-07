Trabzonspor'da Edin Visca için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Visca'ya övgü dolu sözler sarf ederken Edin Visca da şampiyonluklar istediğini söyledi.

Fırtına, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Edin Visca'yı renklerine bağlamıştı.Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: "11 senedir Türkiye'de oynayan Edin Visca transferinde bize her türlü kolaylığı gösteren Başakşehir Kulübü'ne, başkanı Göksel Gümüşdağ'a, perde arkasında çok büyük pay sahibi olan değerli asbaşkanımız Ertuğrul Doğan'a, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt'e, yöneticileri Mustafa Saral ve Ömer Ayvacı beylere çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum."





"HERKESİN GÖNLÜNÜ KAZANDI"

"Edin Visca, camiamızın ve Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı, takdir ettiği, 11 yıldır bu ülkede futbol oynayan efendiliğiyle, centilmenliğiyle, performansıyla herkesin gönlünü kazanan oyuncumuzdur. An itibarıyla bordo mavi formayla hizmet edecek. Bizim değerimiz olarak hizmet edecek bir kardeşimiz."





"RÜYALARIMIZI SÜSLEYEN BİR KAVRAM"

"Edin, çok büyük bir aileye geldi. Deneyimli bir futbolcu. Trabzon futbolu biraz farklı yaşar. Biz sabah Trabzonspor ile gözümüzü açar, futbolla yaşar, Trabzonspor ve futbolla akşam yatağa yatarız, gözümüzü kapatırız. Trabzonspor rüyalarımızı bile süsleyen bir kavram. Futbolun her şey olduğu bir şehir. Futbolcusunu bağrına basan, ailenin bir parçası olarak gören bir şehir burası.

Edin takımımıza güç katacak. Trabzonspor farklı hedefleri olan bir kulüp. Hedefimiz şampiyonluklar değil Allah kısmet ederse hem şampiyon olmak, hem örnek olmak istiyoruz. İnşallah Edin'e jübilesini Trabzonspor'da yapmak nasip olur."





Öte yandan Edin Visca da imza töreninde konuştu. Yıllardır Trabzonspor'un kendisini istediğini söyleyen yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Trabzonspor benimle yıllardır ilgilenen bir camia. Sayın Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum. Bu transfer sonunda gerçekleşti. Ben de hocayla, Göksel Başkan ile konuştum. İzin aldım. 'Trabzonspor'a gitmek istiyorum, burada her şeyi yaşadım. Şimdi oraya gitmek, şampiyonluk yaşamak, birkaç yıl oynamak istiyorum' dedim."

"İSTEKLİ VE MOTİVE GELDİM"

"Bu kulüp, örnek bir kulüp. Coşkulu bir taraftarı var. Bu ailenin parçası olmak istedim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum sonunda. Benim görevim sahada. 1-2 gün içinde bu aile atmosferini hissettim. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Tek bu sene şampiyonluk hedef değil, birkaç sene Türkiye'de başrol oynamak istiyoruz. Trabzonspor camiası bunu hak ediyor. İstekli ve motive geldim. Tekrar bunun altını çiziyorum."





"YAZ 3 BİN FORMA"

Ayrıca Edin Visca ve Ahmet Ağaoğlu arasındaki forma diyaloğu da dikkat çekti.

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Ahmet Ağaoğlu: "Yaz 3 bin forma"

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Güldüren diyaloğun ardından Edin Visca, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na 1461 forma alacağının sözünü verdi.

Edin Visca'nın imza töreninde güldüren diyalog VİDEO