Trabzonspor'da Edin Visca yeniden idmanlara katıldı Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Edin Visca, Trabzonspor'la yeniden idmanlara başladı.

AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, fitness kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde, ligin 2. haftasında Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada forma giyen Trabzonsporlu oyuncular yenileme, diğerleri ise tamamlama çalışması yaptı.

Visca idmana katıldı

Öte yandan ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında sakatlanan Edin Visca da takımla birlikte antrenmana çıktı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.