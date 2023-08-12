Trabzonspor'da Edin Visca'nın sakatlığı için açıklama

Trabzonspor Kulübü, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada Visca'nın sağ kasık bölgesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Kanama tespit edildi
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça'nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi.
15 maç 2 gol 6 asist
Deneyimli futbolcu geçen sezon da sık sık sakatlık yaşamış ve toplamda 37 maç kaçırmıştı.
Boşnak futbolcu 2022-2023 sezonunda çıktığı 15 maçta ise 2 gol 6 asistle oynadı.