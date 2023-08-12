Trabzonspor'da Edin Visca'nın sakatlığı için açıklama

Trabzonspor Kulübü, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada Visca'nın sağ kasık bölgesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça'nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi.