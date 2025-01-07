Trabzonspor'da ekonomik alanda dev adımlar: Müjde üzerine müjde...

Haber Merkezi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan liderliğindeki yönetim, kulübün mali yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmek için önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELERİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı seçimi için geldiği Trabzon'da, Akyazı'da yer tahsisi ve kamp eğitim merkezi projelerini duyurdu.

Bu müjdeler, Trabzon'da büyük bir sevinçle karşılandı.

TİCARİ ALANLAR VE KAMP MERKEZİ

Trabzonspor, 10 yıllığına stadyumdaki ticari alanların kullanım hakkını alarak buradan ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kamp Eğitim Merkezi ise altyapının güçlendirilmesine ve kulübün farklı projelere yönelmesine olanak tanıyacak.

SPONSORLUK VE BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Ertuğrul Doğan yönetimi, Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp olarak finansal özgürlüğe yönelik cesur bir adım attı.

Ayrıca, stadyum isim hakkı sponsorluğu için Papara ile yapılan yıllık 300 milyon TL değerindeki beş yıllık anlaşma, toplamda 1.5 milyar TL’lik bir gelir sağlayacak.

Bu anlaşma, Türk futbol tarihindeki en iyi sponsorluk anlaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

EKONOMİK RAHATLAMA OLACAK

Bu projeler ve anlaşmalar sayesinde Trabzonspor’un mali durumunda ciddi bir iyileşme yaşanması bekleniyor.