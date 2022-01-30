Haberler

Futbol Haberleri

Trabzonspor'da eksikler aradan sonra dönüyor

Trabzonspor'da eksikler aradan sonra dönüyor

Trabzonspor'da başta Hamsik ve Djaniny olmak üzere Koita ile Trondsen Kasımpaşa maçına kadar sakatlıklarını atlatıp, tam anlamıyla hazır olacak.